Посол в США Антонов прокомментировал введение новых санкций против России

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США должны прекратить попытки ограничить технологическое развитие России и не размахивать «санкционной дубиной», которая попадает по ним самим. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Призываем американские власти перестать размахивать санкционной дубиной, которая наносит удары по самим США и их союзникам», — отметил Антонов.

По его словам, новым пакетом антироссийских ограничений «в который раз администрация старается продемонстрировать свой бескомпромиссный настрой, безоглядно расширяя нелегитимные санкционные списки».

«На деле речь идет о целенаправленных попытках ограничить технологическое развитие нашей страны», — добавил дипломат.

Антонов подчеркнул, что «рестрикции сопровождаются ничем не подкрепленными обвинениями и инсинуациями».

Ранее США объявили о новых санкциях против России.

Ограничительные меры введены в отношении 13 физических лиц и 21 предприятия из России.

В частности, в список попали НИИ «Вектор», «Серния Инжиниринг», «Сертал».

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