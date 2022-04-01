Посол в США Антонов прокомментировал введение новых санкций против России

США должны прекратить попытки ограничить технологическое развитие России и не размахивать «санкционной дубиной», которая попадает по ним самим. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.