Посол в США Антонов прокомментировал введение новых санкций против России
«Призываем американские власти перестать размахивать санкционной дубиной, которая наносит удары по самим США и их союзникам», — отметил Антонов.
По его словам, новым пакетом антироссийских ограничений «в который раз администрация старается продемонстрировать свой бескомпромиссный настрой, безоглядно расширяя нелегитимные санкционные списки».
«На деле речь идет о целенаправленных попытках ограничить технологическое развитие нашей страны», — добавил дипломат.
Антонов подчеркнул, что «рестрикции сопровождаются ничем не подкрепленными обвинениями и инсинуациями».
Ранее США объявили о новых санкциях против России.
Ограничительные меры введены в отношении 13 физических лиц и 21 предприятия из России.
В частности, в список попали НИИ «Вектор», «Серния Инжиниринг», «Сертал».