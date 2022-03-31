В Белом доме заявили об отсутствии планов подготовки переговоров Байдена и Путина

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Работа над организацией переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина на данный момент не ведётся. Об этом сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

«Сейчас нет. Мы ясно дали понять, что возвращение к дипломатии на этом уровне требует серьёзной демонстрации со стороны России значительной деэскалации», — приводит РИА Новости её ответ на соответствующий вопрос.

Бедингфилд добавила, что американская сторона пока не наблюдает снижения напряжённости вокруг Украины.

Ранее Байден не стал исключать контактов с Путиным.

Американский лидер также заявил, что Соединённые Штаты не преследуют цель сменить руководство России.

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