В Белом доме заявили об отсутствии планов подготовки переговоров Байдена и Путина
«Сейчас нет. Мы ясно дали понять, что возвращение к дипломатии на этом уровне требует серьёзной демонстрации со стороны России значительной деэскалации», — приводит РИА Новости её ответ на соответствующий вопрос.
Бедингфилд добавила, что американская сторона пока не наблюдает снижения напряжённости вокруг Украины.
Ранее Байден не стал исключать контактов с Путиным.
Американский лидер также заявил, что Соединённые Штаты не преследуют цель сменить руководство России.