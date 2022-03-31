Постпред России: документы подтверждают наличие у ФРГ биологической программы на Украине

Документы подтверждают факт наличия у Германии собственной военно-биологической программы на территории Украины. Об этом заявил постоянный представитель России при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Он отметил, что с территории Украины осуществлялись передачи особо опасных биологических агентов военным лабораториям США, Великобритании, Грузии и ФРГ.

«Уместно отметить, что документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы. Её целью является изучение в условиях Восточной Европы потенциала смертельно опасных заболеваний, таких как конго-крымская геморрагическая лихорадка», — приводится текст выступления Гатилова на пленарном заседании Конференции по разоружению в Женеве на сайте МИД России.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов сообщил, что сын президента США Хантер Байден сыграл важную роль в финансировании работ с патогенами на Украине.