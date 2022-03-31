Шольц заявил, что по договору оплата за газ из России производится в евро и долларах

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал ситуацию с оплатой российского газа рублями.

«Мы посмотрели договоры, на основании которых идут поставки газа и остальные поставки. Там написано, что оплата производится в евро. Иногда в долларах, но, как правило, в евро. Я ясно заявил в разговоре с российским президентом, что это так и останется», — цитирует РИА Новости Шольца.

31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами. По его словам, действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о переходе на поставки газа за рубли.