В Италии профсоюзные рабочие устроили митинг против поставок оружия на Украину

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В итальянском городе Генуя профсоюзные рабочие вышли на демонстрацию против поставок оружия на Украину.
В Италии профсоюзные рабочие устроили митинг против поставок оружия на Украину
  • globallookpress.com

Отмечается, что около 100 демонстрантов прошли маршем по улицам Генуи с флагами и плакатами.

Ранее активисты профсоюза USB в Риме и Пизе организовали манифестацию против отправки вооружения Украине и участия страны в миссиях НАТО.

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