В Италии профсоюзные рабочие устроили митинг против поставок оружия на Украину

В итальянском городе Генуя профсоюзные рабочие вышли на демонстрацию против поставок оружия на Украину.

Отмечается, что около 100 демонстрантов прошли маршем по улицам Генуи с флагами и плакатами.

Ранее активисты профсоюза USB в Риме и Пизе организовали манифестацию против отправки вооружения Украине и участия страны в миссиях НАТО.