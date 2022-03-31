В Италии профсоюзные рабочие устроили митинг против поставок оружия на Украину
В итальянском городе Генуя профсоюзные рабочие вышли на демонстрацию против поставок оружия на Украину.
- globallookpress.com
Отмечается, что около 100 демонстрантов прошли маршем по улицам Генуи с флагами и плакатами.
Ранее активисты профсоюза USB в Риме и Пизе организовали манифестацию против отправки вооружения Украине и участия страны в миссиях НАТО.
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