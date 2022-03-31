Путин назвал санкции Запада платой за независимость и свободу России

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции со стороны Запада были подготовлены заранее, они являются платой за независимость и свободу страны.
Путин назвал санкции Запада платой за независимость и свободу России
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

По его словам, ограничительные меры были бы введены  в любом случае.

«По сути, это санкции за наше право на свободу, за право быть независимыми, за право быть Россией. За то, что мы не хотим плясать под чужую дудку, жертвовать своими национальными интересами и традиционными ценностями», — приводит пресс-служба Кремля его слова на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроения.

Ранее первый замдиректора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат сообщила, что антироссийские санкции, введённые западными странами, могут стать причиной фрагментации мировой финансовой системы и ослабить влияние доллара в ней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить