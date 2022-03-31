Путин назвал санкции Запада платой за независимость и свободу России
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По его словам, ограничительные меры были бы введены в любом случае.
«По сути, это санкции за наше право на свободу, за право быть независимыми, за право быть Россией. За то, что мы не хотим плясать под чужую дудку, жертвовать своими национальными интересами и традиционными ценностями», — приводит пресс-служба Кремля его слова на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроения.
Ранее первый замдиректора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат сообщила, что антироссийские санкции, введённые западными странами, могут стать причиной фрагментации мировой финансовой системы и ослабить влияние доллара в ней.