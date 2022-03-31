Столтенберг назвал опасной идею о вмешательстве стран НАТО в ситуацию на Украине

Предложения, предполагающие вмешательство ряда стран НАТО в конфликт на Украине, опасны, заявил в эфире Sky News генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Любая идея о вступлении небольшой группы союзников по НАТО в этот конфликт опасна. Результатом станет эскалация, больше погибших и больше разрушений. Я совершенно не считаю это хорошей идеей», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Столтенберг призвал продолжить поставки оружия в Киев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам саммита НАТО с просьбой предоставить стране военную помощь без каких-либо ограничений.