Столтенберг назвал опасной идею о вмешательстве стран НАТО в ситуацию на Украине
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«Любая идея о вступлении небольшой группы союзников по НАТО в этот конфликт опасна. Результатом станет эскалация, больше погибших и больше разрушений. Я совершенно не считаю это хорошей идеей», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим Столтенберг призвал продолжить поставки оружия в Киев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам саммита НАТО с просьбой предоставить стране военную помощь без каких-либо ограничений.