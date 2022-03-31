В Пентагоне опровергли заявление Байдена о подготовке США украинских военных в Польше

Начальник штаба Армии (Сухопутных войск) США генерал Джеймс Макконвилл заявил, что американские сухопутные войска не занимаются подготовкой и обучением украинских военнослужащих на территории Польши.

Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей.

«Армия США не занимается на данном этапе подготовкой украинских солдат или (воинских. — RT) подразделений в Польше», — сказал он.

Таким образом Макконвилл, по данным российского агентства, прояснил недавние высказывания американского президента Джо Байдена на эту тему.

Ранее Байден заявил, что сделанное им в ходе выступления перед военными США в Польше заявление об Украине не подразумевало возможности отправки американских войск на украинскую территорию. По его словам, речь шла об обучении «украинских солдат в Польше».

«Я говорил с военными, мы говорили о помощи в подготовке солдат, украинских солдат в Польше. Таков был контекст», — сказал он, по данным ТАСС.

25 марта сообщалось, что американский президент в ходе выступления перед американскими десантниками на военной базе в польском Жешуве заявил, что военные США «своими глазами» увидят ситуацию на Украине.