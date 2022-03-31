В Пентагоне опровергли заявление Байдена о подготовке США украинских военных в Польше

Короткая ссылка
Начальник штаба Армии (Сухопутных войск) США генерал Джеймс Макконвилл заявил, что американские сухопутные войска не занимаются подготовкой и обучением украинских военнослужащих на территории Польши.
В Пентагоне опровергли заявление Байдена о подготовке США украинских военных в Польше
  • AP
  • © Czarek Sokolowski

Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей.

«Армия США не занимается на данном этапе подготовкой украинских солдат или (воинских. — RT) подразделений в Польше», — сказал он.

Таким образом Макконвилл, по данным российского агентства, прояснил недавние высказывания американского президента Джо Байдена на эту тему.

Ранее Байден заявил, что сделанное им в ходе выступления перед военными США в Польше заявление об Украине не подразумевало возможности отправки американских войск на украинскую территорию. По его словам, речь шла об обучении «украинских солдат в Польше».

«Я говорил с военными, мы говорили о помощи в подготовке солдат, украинских солдат в Польше. Таков был контекст», — сказал он, по данным ТАСС.

25 марта сообщалось, что американский президент в ходе выступления перед американскими десантниками на военной базе в польском Жешуве заявил, что военные США «своими глазами» увидят ситуацию на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить