Байден объяснил сделанное им перед американскими военными заявление об Украине
- AP
«Я говорил с военными, мы говорили о помощи в подготовке солдат, украинских солдат в Польше. Таков был контекст», — приводит слова Байдена ТАСС.
Президент США уточнил, что имел в виду, что американские военные поговорят с украинскими коллегами в Польше.
25 марта сообщалось, что Байден в ходе выступления перед американскими десантниками на военной базе в польском Жешуве заявил, что военные США «своими глазами» увидят ситуацию на Украине.