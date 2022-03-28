Байден объяснил сделанное им перед американскими военными заявление об Украине

Американский президент Джо Байден заявил, что сделанное им в ходе выступления перед военными Соединённых Штатов в Польше заявление об Украине не подразумевало возможности отправки войск США на украинскую территорию.

«Я говорил с военными, мы говорили о помощи в подготовке солдат, украинских солдат в Польше. Таков был контекст», — приводит слова Байдена ТАСС.

Президент США уточнил, что имел в виду, что американские военные поговорят с украинскими коллегами в Польше.

25 марта сообщалось, что Байден в ходе выступления перед американскими десантниками на военной базе в польском Жешуве заявил, что военные США «своими глазами» увидят ситуацию на Украине.