Байден объяснил сделанное им перед американскими военными заявление об Украине

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Американский президент Джо Байден заявил, что сделанное им в ходе выступления перед военными Соединённых Штатов в Польше заявление об Украине не подразумевало возможности отправки войск США на украинскую территорию.
Байден объяснил сделанное им перед американскими военными заявление об Украине
  • AP

«Я говорил с военными, мы говорили о помощи в подготовке солдат, украинских солдат в Польше. Таков был контекст», — приводит слова Байдена ТАСС.

Президент США уточнил, что имел в виду, что американские военные поговорят с украинскими коллегами в Польше.

25 марта сообщалось, что Байден в ходе выступления перед американскими десантниками на военной базе в польском Жешуве заявил, что военные США «своими глазами» увидят ситуацию на Украине.

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