Лавров обсудил двустороннее взаимодействие с исполняющим обязанности главы МИД Афганистана

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил вопросы двустороннего взаимодействия с и. о. министра иностранных дел Афганистана Амиром Муттаки.

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«В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы практического двустороннего взаимодействия с де-факто новыми афганскими властями», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Также стороны обсудили урегулирование ситуации в Афганистане и содействие постконфликтному восстановлению страны. Ранее Лавров заявил, что Москва выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства талибов*. * «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.