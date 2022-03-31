Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с исполняющим обязанности главы МИД Афганистана Амиром Муттаки.

Об этом в своём Telegram-канале сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

«На полях встречи стран-соседей Афганистана состоялась беседа Сергея Лаврова с и. о. министра иностранных дел этой страны Муттаки», — рассказала она.

Ранее Лавров заявил, что Москва выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства талибов*.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.