Лавров провёл встречу с исполняющим обязанности главы МИД Афганистана
- © telegram/MariaVladimirovnaZakharova
Об этом в своём Telegram-канале сообщила представитель МИД России Мария Захарова.
«На полях встречи стран-соседей Афганистана состоялась беседа Сергея Лаврова с и. о. министра иностранных дел этой страны Муттаки», — рассказала она.
Ранее Лавров заявил, что Москва выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства талибов*.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.