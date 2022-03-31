Лавров: Россия выдала аккредитацию первому дипломату от правительства талибов
«Прибывший в прошлом месяце в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве», — цитирует РИА Новости его заявление, сделанное в ходе конференции стран-соседей Афганистана.
По оценке Лаврова, новой администрации Афганистана «в целом удаётся справляться с поддержанием государства на плаву».
«Налицо определённые положительные результаты на контртеррористическом направлении», — сказал министр, отметив, что предпринимаются усилия в области соблюдения прав человека.
Он отметил, что Кабул активно работает над расширением дипломатических и экономических связей, а также налаживает торгово-экономического взаимодействия.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.