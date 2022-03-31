Лавров: Россия выдала аккредитацию первому дипломату от правительства талибов

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства талибов*.

«Прибывший в прошлом месяце в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве», — цитирует РИА Новости его заявление, сделанное в ходе конференции стран-соседей Афганистана.

По оценке Лаврова, новой администрации Афганистана «в целом удаётся справляться с поддержанием государства на плаву».

«Налицо определённые положительные результаты на контртеррористическом направлении», — сказал министр, отметив, что предпринимаются усилия в области соблюдения прав человека.

Он отметил, что Кабул активно работает над расширением дипломатических и экономических связей, а также налаживает торгово-экономического взаимодействия.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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