Британия ввела санкции против генерал-полковника России Мизинцева

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Великобритания ввела санкции против начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаила Мизинцева.
Британия ввела санкции против генерал-полковника России Мизинцева
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.

15 марта Великобритания ввела санкции в отношении премьер-министра России Михаила Мишустина и главы российского Минобороны Сергея Шойгу.

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