Британия ввела санкции против генерал-полковника России Мизинцева

Великобритания ввела санкции против начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаила Мизинцева.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.

15 марта Великобритания ввела санкции в отношении премьер-министра России Михаила Мишустина и главы российского Минобороны Сергея Шойгу.