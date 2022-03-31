Британия ввела санкции против генерал-полковника России Мизинцева
Великобритания ввела санкции против начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаила Мизинцева.
- Gettyimages.ru
Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.
15 марта Великобритания ввела санкции в отношении премьер-министра России Михаила Мишустина и главы российского Минобороны Сергея Шойгу.
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