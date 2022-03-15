Британия ввела санкции против российского премьера Мишустина и главы Минобороны Шойгу

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Великобритания ввела санкции в отношении премьер-министра России Михаила Мишустина и главы российского Минобороны Сергея Шойгу.
Британия ввела санкции против российского премьера Мишустина и главы Минобороны Шойгу
  • Gettyimages.ru
  • © Sefa Karacan/Anadolu Agency

Об этом сообщается в санкционном списке, опубликованном на сайте британского правительства. 

Также под ограничения попала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Находящимся в списке лицам грозит заморозка активов на территории Британии, а также запрет на въезд в страну.

Ранее правительство Великобритании ввело санкции в отношении российского президента Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Захарова заявила, что ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом.

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