CNN: Украина попросила у США «российские» самолёты-штурмовики Су-25

Украина обратилась к властям Соединённых Штатов с просьбой направить в качестве военной помощи самолёты-штурмовики российского производства Су-25. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на список вооружений, полученный от Украины.