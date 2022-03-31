CNN: Украина попросила у США «российские» самолёты-штурмовики Су-25

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Украина обратилась к властям Соединённых Штатов с просьбой направить в качестве военной помощи самолёты-штурмовики российского производства Су-25. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на список вооружений, полученный от Украины.

«В список также вошли боевые самолёты, в частности, Су-25», — передаёт телеканал.

Уточняется, что украинская сторона попросила у Вашингтона разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты, тактические радары и системы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поставки летального оружия Украине Западом безответственны.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину.

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