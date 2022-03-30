Белый дом: Байден избегает шагов, которые бы привели к столкновению военных США и России

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Соединённые Штаты не будут принимать решений по военной помощи Украине, которые бы привели к прямой конфронтации с Россией, сообщила помощник президента США по коммуникациям Кейт Бедингфилд во время брифинга в Белом доме.
Белый дом: Байден избегает шагов, которые бы привели к столкновению военных США и России
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Она отметила, что, когда президент Джо Байден решает, «что именно отправить» Киеву, «он учитывает два момента».

«Первое — это оценки военных относительно того, что является наиболее эффективным и будет наиболее полезным украинским вооружённым силам отразить российскую агрессию... Второе, как президент говорил много раз, он не стремится к прямому конфликту американских вооружённых сил с российскими», — сказала Бедингфилд.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что поставки США оружия на Украину подливают бензин в конфликт в стране.

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