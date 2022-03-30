Шольц попросил у Путина письменной информации по процедуре оплаты за газ в рублях

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В Берлине сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным попросил письменную информацию по процедуре перевода оплаты за российский газ в рублях.
Шольц попросил у Путина письменной информации по процедуре оплаты за газ в рублях
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Ранее стало известно, что Путин проинформировал Шольца о решении перейти на расчёты за российский газ в рублях. Стороны договорились, что эту тему дополнительно обсудят российские и немецкие эксперты.

«Канцлер Шольц не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру», — приводит ТАСС слова представителя немецкого кабмина.

Немецкая сторона подчеркнула, что соглашение «семёрки» остаётся в силе: поставки энергоносителей оплачиваются исключительно в евро или долларах.

28 марта Шольц заявил, что компании из ФРГ продолжат оплачивать поставки российского газа в евро.

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