Bloomberg: в германских офисах подразделений «Газпрома» прошли обыски

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Должностные лица ЕС провели обыск в офисах подразделений «Газпрома» в Германии в рамках расследования рекордного роста цен в Европе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg: в германских офисах подразделений «Газпрома» прошли обыски
  • Legion-Media

По данным агентства, обыски прошли в том числе в компаниях Gazprom Germania и Wingas, которые обеспечивают газом около 20% рынка страны.

7 марта «Газпром» подчеркнул, что цены на газ в Европе могут стать ещё выше, но причиной этого не является деятельность компании.

Заявление об этом пресс-служба компании опубликовала после того, как на ключевом газовом хабе Европы TTF был установлен исторический ценовой рекорд — $3892 за 1 тыс. куб. м газа.

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