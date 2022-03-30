Bloomberg: в германских офисах подразделений «Газпрома» прошли обыски
- Legion-Media
По данным агентства, обыски прошли в том числе в компаниях Gazprom Germania и Wingas, которые обеспечивают газом около 20% рынка страны.
7 марта «Газпром» подчеркнул, что цены на газ в Европе могут стать ещё выше, но причиной этого не является деятельность компании.
Заявление об этом пресс-служба компании опубликовала после того, как на ключевом газовом хабе Европы TTF был установлен исторический ценовой рекорд — $3892 за 1 тыс. куб. м газа.