Суд по делу о крушении MH17 приступит к новому этапу процесса 16 мая

Окружной суд Гааги приступит к новому этапу процесса по делу о крушении MH17 16 мая, заявил судья Хендрик Стинхейс.

«Защита закончила выступление в суде. Мы переходим к новому этапу процесса. В следующем блоке слушаний выступит прокуратура. Затем у защиты вновь будет возможность ответить на заявление прокуратуры. Слушания продолжатся 16 мая», — цитирует РИА Новости судью.

Адвокат обвиняемого по делу россиянина Сабине тен Дуссхате заявила, что группа американских экспертов пришла к выводу, что расчёты российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении MH17 больше всего соответствуют характеру повреждений, обнаруженных на обломках самолёта.

«Все три эксперта (из Аэрокосмического центра Нидерландов, Королевской военной академии Бельгии и российского «Алмаз-Антея») пришли к разным выводам относительно места пуска ракеты. Учитывая экспертизу «Алмаз-Антея», его комплексный подход и простые объяснения, которые они представили в отчётах и в ходе опроса, мы расцениваем результаты расследования «Алмаз-Антея» самыми надёжными», — заявила адвокат на заседании в среду, 30 марта, трансляция которого велась на сайте суда.

По её словам, защита решила обратиться за оценкой отчётов «Алмаз-Антея», голландских и бельгийских экспертов к группе опытных американских экспертов.

Адвокат заявила, что они пришли к выводу, что расчёты «Алмаз-Антея» по делу MH17 больше всего соответствуют характеру повреждений, обнаруженных на всех доступных обломках самолёта.

Ранее нидерландский суд отклонил запрос защиты по делу МН17 о предоставлении всех документов, касающихся свидетеля, заявлявшего, что самолёт не мог быть сбит ЗРК «Бук».

В ноябре посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что следствие по делу о крушении малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, на востоке Украины в 2014 году очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства.