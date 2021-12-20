Суд в Нидерландах отклонил запрос о показаниях касательно ЗРК «Бук» по делу МН17
- AP
Об этом, как пишет РИА Новости, заявил на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
«Суд отклонил запрос защиты обязать прокуратуру предоставить все документы, касающиеся свидетеля S45», — сказал судья.
Ранее посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что следствие по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства.