Суд в Нидерландах отклонил запрос о показаниях касательно ЗРК «Бук» по делу МН17

Голландский суд отклонил запрос защиты по делу МН17 о предоставлении всех документов, касающихся свидетеля, заявлявшего, что самолёт не мог быть сбит ЗРК «Бук».

AP

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стинхейс. «Суд отклонил запрос защиты обязать прокуратуру предоставить все документы, касающиеся свидетеля S45», — сказал судья. Ранее посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что следствие по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства.