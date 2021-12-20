Суд в Нидерландах отклонил запрос о показаниях касательно ЗРК «Бук» по делу МН17

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Голландский суд отклонил запрос защиты по делу МН17 о предоставлении всех документов, касающихся свидетеля, заявлявшего, что самолёт не мог быть сбит ЗРК «Бук».
Суд в Нидерландах отклонил запрос о показаниях касательно ЗРК «Бук» по делу МН17
  • AP

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

«Суд отклонил запрос защиты обязать прокуратуру предоставить все документы, касающиеся свидетеля S45», — сказал судья.

Ранее посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что следствие по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства.

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