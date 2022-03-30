Москалькова прокомментировала внесение в Раду проекта о запрете РПЦ на Украине

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Внесение в Верховную раду проекта о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины является покушением на свободу вероисповедания. Об этом заявила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.
Москалькова прокомментировала внесение в Раду проекта о запрете РПЦ на Украине
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Если говорить с точки зрения закона, то этот нормативный акт противоречит всем международным нормам и принципам, с точки зрения нравственности и морали это вообще не подлежит никакой оценке», — приводит РИА Новости её слова.

Москалькова добавила, что данное решение является покушением «на свободу вероисповедания, права на свой жизненный путь, свои взгляды».

Ранее сообщалось, что в Верховной раде зарегистрировали проект о запрете деятельности Московского патриархата на территории Украины.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал внесение в Раду законопроекта о запрете деятельности Московского патриархата на Украине.

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