Москалькова прокомментировала внесение в Раду проекта о запрете РПЦ на Украине
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«Если говорить с точки зрения закона, то этот нормативный акт противоречит всем международным нормам и принципам, с точки зрения нравственности и морали это вообще не подлежит никакой оценке», — приводит РИА Новости её слова.
Москалькова добавила, что данное решение является покушением «на свободу вероисповедания, права на свой жизненный путь, свои взгляды».
Ранее сообщалось, что в Верховной раде зарегистрировали проект о запрете деятельности Московского патриархата на территории Украины.
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал внесение в Раду законопроекта о запрете деятельности Московского патриархата на Украине.