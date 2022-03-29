В РПЦ прокомментировали внесение в Раду проекта о запрете Московского патриархата на Украине

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал внесение в Верховную раду законопроекта о запрете деятельности Московского патриархата на Украине.

Как написал он в своём Telegram-канале, законопроекты, имеющие целью фактическую ликвидацию канонической Украинской православной церкви путём запрета её деятельности на территории Украины в случае их принятия «несомненно приведут к обострению социального кризиса, спровоцируют новый виток гражданского противостояния и усугубят раскол».

«С принятием любого из законопроектов, запрещающих Украинскую православную церковь, следует ожидать ещё более ожесточенных расправ с представителями духовенства и с верующими канонической церкви», — заявил Легойда.

Он выразил надежду, что депутаты Верховной рады и представители украинских властей проявят благоразумие и осознают тот вред, который нанесёт украинскому народу возможное одобрение таких проектов.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде зарегистрировали проект о запрете деятельности Московского патриархата на территории Украины.