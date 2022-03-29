В РПЦ прокомментировали внесение в Раду проекта о запрете Московского патриархата на Украине

Короткая ссылка
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал внесение в Верховную раду законопроекта о запрете деятельности Московского патриархата на Украине.

Как написал он в своём Telegram-канале, законопроекты, имеющие целью фактическую ликвидацию канонической Украинской православной церкви путём запрета её деятельности на территории Украины в случае их принятия «несомненно приведут к обострению социального кризиса, спровоцируют новый виток гражданского противостояния и усугубят раскол».

«С принятием любого из законопроектов, запрещающих Украинскую православную церковь, следует ожидать ещё более ожесточенных расправ с представителями духовенства и с верующими канонической церкви», — заявил Легойда.

Он выразил надежду, что депутаты Верховной рады и представители украинских властей проявят благоразумие и осознают тот вред, который нанесёт украинскому народу возможное одобрение таких проектов.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде зарегистрировали проект о запрете деятельности Московского патриархата на территории Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить