В ЕС прокомментировали итоги переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано прокомментировал итоги переговоров делегаций России и Украины, которые прошли 29 марта в Стамбуле.

По словам Стано, в ЕС поддерживают «все подлинные и содержательные усилия для прекращения конфликта».

«Состоялось несколько раундов переговоров, мы ожидаем реализации (их итогов), а также реальных изменений на земле», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, затронув в том числе и российско-украинские переговоры в Стамбуле.

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский в разговоре с RT рассказал об итогах переговоров с Украиной в Стамбуле.