Научный сотрудник Гамбургского университета: Европа ввела антироссийские санкции по указке США

Короткая ссылка
Научный сотрудник Гамбургского университета Биджан Тавассоли в разговоре c RT заявил, что Европа ввела антироссийские санкции по указке США.

«Не думаю, что лидеры Евросоюза знают, какова цель вводимых ими санкций, потому что субъектности в этом у них нет — американцы принуждают их делать так, как скажут. Европа вредит сама себе, лишь бы сделать назло Путину», — сказал он.

По словам Тавассоли, идёт рекордное сокращение промышленного производства, закрываются заводы, потому что при таких ценах на энергию их работа уже экономически невозможна.

«Многие отраслевые группы заявляют: «Мы не в состоянии длительное время поддерживать эти санкции без долгосрочного и перманентного ущерба основам европейской экономики», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что необходимость платить в рублях за газ будет подталкивать мир к отказу от доллара.

«Для европейцев необходимость платить в рублях создаёт длительный спрос на данную валюту, подталкивая к отказу от доллара как глобальной валюты, в которой ведётся торговля», — заключил Тавассоли.

Ранее член правления Ассоциации немецких профсоюзов Штефан Кёрцель заявил изданию Rheinische Post, что введение эмбарго на поставки энергоресурсов из России приведёт к серьёзным экономическим и социальным последствиям в Германии, в частности к резкому росту безработицы в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить