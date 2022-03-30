Научный сотрудник Гамбургского университета: Европа ввела антироссийские санкции по указке США

Научный сотрудник Гамбургского университета Биджан Тавассоли в разговоре c RT заявил, что Европа ввела антироссийские санкции по указке США.

«Не думаю, что лидеры Евросоюза знают, какова цель вводимых ими санкций, потому что субъектности в этом у них нет — американцы принуждают их делать так, как скажут. Европа вредит сама себе, лишь бы сделать назло Путину», — сказал он.

По словам Тавассоли, идёт рекордное сокращение промышленного производства, закрываются заводы, потому что при таких ценах на энергию их работа уже экономически невозможна.

«Многие отраслевые группы заявляют: «Мы не в состоянии длительное время поддерживать эти санкции без долгосрочного и перманентного ущерба основам европейской экономики», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что необходимость платить в рублях за газ будет подталкивать мир к отказу от доллара.

«Для европейцев необходимость платить в рублях создаёт длительный спрос на данную валюту, подталкивая к отказу от доллара как глобальной валюты, в которой ведётся торговля», — заключил Тавассоли.

Ранее член правления Ассоциации немецких профсоюзов Штефан Кёрцель заявил изданию Rheinische Post, что введение эмбарго на поставки энергоресурсов из России приведёт к серьёзным экономическим и социальным последствиям в Германии, в частности к резкому росту безработицы в стране.