Суд в США отклонил апелляцию Дерипаски об отмене введённых против него в 2018 году санкций

Апелляционный суд США по округу Колумбия отклонил апелляцию российского бизнесмена Олега Дерипаски об отмене санкций, введённых в отношении него в 2018 году.

«Суд рассмотрел данные вопросы в полном объёме и постановил подтвердить решение окружного суда», — приводит текст решения суда РИА Новости.

В 2021 году окружной суд в США отказал Дерипаске в иске с требованием отменить введённые против него американские санкции.

В мае 2019 года управление по контролю за иностранными активами (OFAC) обнародовало перечень документов, которые, по мнению властей США, обосновывают введение санкций против Дерипаски.

Олег Дерипаска подал в суд на Министерство финансов Соединённых Штатов с целью добиться блокировки введённых против него американских санкций.

Адвокаты предпринимателя назвали «доказательную записку» управления по контролю за иностранными активами Минфина США по поводу введённых против бизнесмена санкций возмутительной и наполненной фактическими неточностями.