Суд в США отклонил апелляцию Дерипаски об отмене введённых против него в 2018 году санкций
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«Суд рассмотрел данные вопросы в полном объёме и постановил подтвердить решение окружного суда», — приводит текст решения суда РИА Новости.
В 2021 году окружной суд в США отказал Дерипаске в иске с требованием отменить введённые против него американские санкции.
В мае 2019 года управление по контролю за иностранными активами (OFAC) обнародовало перечень документов, которые, по мнению властей США, обосновывают введение санкций против Дерипаски.
Олег Дерипаска подал в суд на Министерство финансов Соединённых Штатов с целью добиться блокировки введённых против него американских санкций.
Адвокаты предпринимателя назвали «доказательную записку» управления по контролю за иностранными активами Минфина США по поводу введённых против бизнесмена санкций возмутительной и наполненной фактическими неточностями.