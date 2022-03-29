В ООН выразили обеспокоенность ростом напряжённости в Нагорном Карабахе
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Мы обеспокоены сообщениями о напряжённости внутри и вокруг Нагорного Карабаха. Мы приветствуем усилия по деэскалации в трёхстороннем формате и сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — приводит его слова ТАСС.
Ранее Армения предложила Азербайджану немедленно начать переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении.
26 марта в МИД России выразили обеспокоенность ростом напряжённости в Нагорном Карабахе и призвали стороны соблюдать договорённости.