В ООН выразили обеспокоенность ростом напряжённости в Нагорном Карабахе

В ООН обеспокоены напряжённостью в Нагорном Карабахе. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы обеспокоены сообщениями о напряжённости внутри и вокруг Нагорного Карабаха. Мы приветствуем усилия по деэскалации в трёхстороннем формате и сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Армения предложила Азербайджану немедленно начать переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении.

26 марта в МИД России выразили обеспокоенность ростом напряжённости в Нагорном Карабахе и призвали стороны соблюдать договорённости.