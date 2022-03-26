В МИД России заявили об озабоченности ростом напряжённости в Карабахе

Короткая ссылка
В МИД России заявили, что российская сторона озабочена ростом напряжённости в Нагорном Карабахе и призывает стороны соблюдать договорённости.
В МИД России заявили об озабоченности ростом напряжённости в Карабахе
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. 

«Выражаем крайнюю озабоченность ростом напряжённости в Нагорном Карабахе... Настоятельно призываем стороны проявлять сдержанность и обеспечить неукоснительное соблюдение имеющихся трёхсторонних договорённостей на высшем уровне», — говорится в заявлении.

Ранее в Минобороны России заявили, что Вооружённые силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить