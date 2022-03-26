В МИД России заявили об озабоченности ростом напряжённости в Карабахе

В МИД России заявили, что российская сторона озабочена ростом напряжённости в Нагорном Карабахе и призывает стороны соблюдать договорённости.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Выражаем крайнюю озабоченность ростом напряжённости в Нагорном Карабахе... Настоятельно призываем стороны проявлять сдержанность и обеспечить неукоснительное соблюдение имеющихся трёхсторонних договорённостей на высшем уровне», — говорится в заявлении.

Ранее в Минобороны России заявили, что Вооружённые силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха.