В МИД России заявили об озабоченности ростом напряжённости в Карабахе
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«Выражаем крайнюю озабоченность ростом напряжённости в Нагорном Карабахе... Настоятельно призываем стороны проявлять сдержанность и обеспечить неукоснительное соблюдение имеющихся трёхсторонних договорённостей на высшем уровне», — говорится в заявлении.
Ранее в Минобороны России заявили, что Вооружённые силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха.