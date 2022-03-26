ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе

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Вооружённые силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Минобороны России.
ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе
  • РИА Новости

«С 24 по 25 марта вооружённые силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трёхстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост», — приводит сообщение ТАСС.

В Минобороны сообщили, что военные Азербайджана с помощью беспилотника Bayraktar нанесли четыре удара по подразделениям Нагорного Карабаха в районе населённого пункта Фурух.

«В настоящее время командованием российского миротворческого контингента предпринимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение. Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск», — заявили в Минобороны России.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Карабахе.

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