Песков: Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе
- РИА Новости
По его словам, Путин и Пашинян провели переговоры по телефону 24 и 25 марта.
«Обсуждалась ситуация на линии соприкосновения в Карабахе», — приводит РИА Новости слова Пескова.
Ранее МИД Армении заявил о напряжённой обстановке в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.
В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, отметили, что «сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации на территории... где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, не отражают действительности».