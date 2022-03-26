Песков: Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе

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Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Карабахе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе
  • РИА Новости

По его словам, Путин и Пашинян провели переговоры по телефону 24 и 25 марта.

«Обсуждалась ситуация на линии соприкосновения в Карабахе», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее МИД Армении заявил о напряжённой обстановке в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, отметили, что «сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации на территории... где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, не отражают действительности».

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