Песков: Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Карабахе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Пашинян провели переговоры по телефону 24 и 25 марта.

«Обсуждалась ситуация на линии соприкосновения в Карабахе», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее МИД Армении заявил о напряжённой обстановке в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, отметили, что «сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации на территории... где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, не отражают действительности».