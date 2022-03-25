МИД Армении заявил о напряжённой обстановке в Нагорном Карабахе

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МИД Армении заявил о напряжённой обстановке в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.
МИД Армении заявил о напряжённой обстановке в Нагорном Карабахе
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

«Начавшееся 24 марта азербайджанское вторжение в зоне ответственности миротворческого контингента Российской Федерации в селе Парух Аскеранского района продолжается... Ситуация в Нагорном Карабахе остаётся напряжённой», — говорится на сайте МИД Армении.

В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, отметили, что «сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации на территории... где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, не отражают действительности».

В ведомстве добавили, что подразделения азербайджанской армии полностью контролируют оперативную обстановку.

Ранее сообщалось, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил по телефону с коллегой из Армении Суреном Папикяном ситуацию в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.

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