МИД Армении заявил о напряжённой обстановке в Нагорном Карабахе

МИД Армении заявил о напряжённой обстановке в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

«Начавшееся 24 марта азербайджанское вторжение в зоне ответственности миротворческого контингента Российской Федерации в селе Парух Аскеранского района продолжается... Ситуация в Нагорном Карабахе остаётся напряжённой», — говорится на сайте МИД Армении.

В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, отметили, что «сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации на территории... где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, не отражают действительности».

В ведомстве добавили, что подразделения азербайджанской армии полностью контролируют оперативную обстановку.

Ранее сообщалось, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил по телефону с коллегой из Армении Суреном Папикяном ситуацию в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.