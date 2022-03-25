Шойгу обсудил с главой Минобороны Азербайджана обострение ситуации в Нагорном Карабахе

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Российский министр обороны Сергей Шойгу обсудил с главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым пути стабилизации обострившейся обстановки в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобороны.
Шойгу обсудил с главой Минобороны Азербайджана обострение ситуации в Нагорном Карабахе
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«В связи с обострением обстановки в зоне проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе 25 марта состоялся телефонный разговор министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым», — приводит ТАСС сообщение.

Стороны обсудили пути стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе и поддержания безопасности в Закавказье.

Кроме того, министры обменялись мнениями о ходе миротворческой операции и о гуманитарной обстановке в зоне её проведения.

Ранее МИД Армении заявил о напряжённой обстановке в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, отметили, что «сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации на территории... где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, не отражают действительности».

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