Ереван предложил Баку начать переговоры о мирном соглашении

Армения предлагает Азербайджану немедленно начать переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении. Об этом заявили в Совете безопасности Армении.

РИА Новости

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