Ереван предложил Баку начать переговоры о мирном соглашении
- РИА Новости
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«В сложившейся ситуации Совет безопасности считает необходимым подтвердить прежнюю позицию Армении и предлагает Азербайджану немедленно начать переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении», — приводит заявление ТАСС.
Ранее Минобороны России сообщило, что не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе 28 марта.
26 марта в МИД России выразили обеспокоенность ростом напряжённости в Нагорном Карабахе и призвали стороны соблюдать договорённости.