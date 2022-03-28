Минобороны России не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в Карабахе 28 марта

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Минобороны России сообщило, что не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе 28 марта.
Минобороны России не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в Карабахе 28 марта
  • РИА Новости

«В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано», — отметили в оборонном ведомстве.

В министерстве добавили, что с целью обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генштабами вооружённых сил Азербайджана и Армении.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что военные Азербайджана отвели свои подразделения из зоны ответственности российского миротворческого контингента в районе населённого пункта Фурух в Нагорном Карабахе.

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