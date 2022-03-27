Минобороны России: войска Азербайджана ушли из зоны ответственности российских миротворцев

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Военные Азербайджана отвели свои подразделения из зоны ответственности российского миротворческого контингента в районе населённого пункта Фурух в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России.
Минобороны России: войска Азербайджана ушли из зоны ответственности российских миротворцев
  • РИА Новости

«По результатам проведённых переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населённого пункта Фурух», — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Вместе с этим в Минобороны Азербайджана ранее заявляли, что Баку полностью выполняет положения трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху.

26 марта в МИД России заявили, что российская сторона озабочена ростом напряжённости в Нагорном Карабахе и призывает стороны соблюдать договорённости.

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