Минобороны России: войска Азербайджана ушли из зоны ответственности российских миротворцев
- РИА Новости
«По результатам проведённых переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населённого пункта Фурух», — говорится в сообщении на сайте Минобороны.
Вместе с этим в Минобороны Азербайджана ранее заявляли, что Баку полностью выполняет положения трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху.
26 марта в МИД России заявили, что российская сторона озабочена ростом напряжённости в Нагорном Карабахе и призывает стороны соблюдать договорённости.