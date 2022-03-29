Захарова: Совет Европы и БДИПЧ не реагируют на издевательства над российскими пленными
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«Они (Совет Европы и БДИПЧ. — RT) молчат. Никак не реагируют на эти военные преступления и грубейшие нарушения международного гуманитарного права. Глаза им застилает русофобия. То же самое касается и брюссельских высокопоставленных еврочиновников», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.
Она также отметила, что политики ЕС не поднимают вопрос об исключении Украины из Совета Европы, «хотя причин для этого предостаточно».
Следственный комитет России возбудил дело о покушении на убийство по факту видео с пленными на Украине.
Ранее в сети были распространены видеоролики, на которых украинские националисты стреляют по ногам пленным, допрашивая их.
Подробнее — в материале RT.