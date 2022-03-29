Захарова: Совет Европы и БДИПЧ не реагируют на издевательства над российскими пленными

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Совет Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ никак не реагируют на факты издевательства над российскими военнопленными со стороны ВСУ.
Захарова: Совет Европы и БДИПЧ не реагируют на издевательства над российскими пленными
  • © МИД России

«Они (Совет Европы и БДИПЧ. — RT) молчат. Никак не реагируют на эти военные преступления и грубейшие нарушения международного гуманитарного права. Глаза им застилает русофобия. То же самое касается и брюссельских высокопоставленных еврочиновников», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

Она также отметила, что политики ЕС не поднимают вопрос об исключении Украины из Совета Европы, «хотя причин для этого предостаточно». 

Следственный комитет России возбудил дело о покушении на убийство по факту видео с пленными на Украине.

Ранее в сети были распространены видеоролики, на которых украинские националисты стреляют по ногам пленным, допрашивая их.

Подробнее — в материале RT.

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