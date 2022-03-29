СК России возбудил дело о покушении на убийство по факту видео с пленными на Украине

Следственный комитет России возбудил дело о покушении на убийство по факту видео с пленными на Украине.

«Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершённое с особой жестокостью на территории Украины», — говорится в сообщении СК России в Telegram.

По данным следствия, военнослужащие ВС Украины и других украинских воинских формирований совершили покушение на убийство с особой жестокостью не менее восьмерых задержанных лиц.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения с военнопленными на Украине.

В сети были распространены видеоролики, на которых украинские националисты стреляют по ногам пленным, допрашивая их.

Подробнее — в материале RT.