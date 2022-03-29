Австралия ввела санкции против 39 граждан России, которых считает причастными к «делу Магнитского», сообщила глава австралийского МИД Марис Пейн.

«В первом транше правительство почтит Магнитского и всех, кто защищает верховенство закона, адресными санкциями и запретом на въезд против 14 россиян, ответственных за серьёзную коррупцию, которую он раскрыл, а также 25 исполнителей и сообщников в вопросе жестокого обращения с ним и его смерти», — говорится в заявлении Пейн.

Также санкции подразумевают заморозку счетов данных лиц.

Уточняется, что это первый пакет подобных санкций.

Сергей Магнитский был арестован в России в 2008 году по обвинению в создании схем уклонения от уплаты налогов для основателя фонда американо-британского бизнесмена Уильяма Браудера. В 2009 году Магнитский умер в тюрьме от сердечной недостаточности. Браудер после смерти юриста заявил, что тот якобы вскрыл факты коррупции в российской элите, а его смерть является заказным политическим убийством.

Впоследствии Браудер стал инициатором создания закона Магнитского, принятого конгрессом США в декабре 2012 года, предусматривающего применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц и сотрудников силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского. Схожие законы были приняты властями Великобритании, Канады, а также стран Прибалтики.