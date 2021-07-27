Швейцария закрыла связанное с делом Магнитского расследование

Швейцария закрыла продолжавшееся более десяти лет расследование по подозрению в отмывании денег, связанное с делом Магнитского. Об этом сообщила Генпрокуратура страны.

«Управление федерального прокурора может подтвердить, что расследование не вскрыло каких-либо свидетельств, которые обосновывали бы обвинения против кого-либо в Швейцарии», — говорится в сообщении.

Таким образом, было принято решение закрыть процедуру.

При этом с замороженных ранее счетов решено конфисковать в пользу государства более $4,3 млн, «учитывая тот факт, что была установлена связь между некоторыми активами, на которые наложен арест в Швейцарии, и основным преступлением, совершённым в России».

Уголовное расследование было открыто в марте 2011 года на основании информации британской компании Hermitage Capital Managment, основанной Уильямом Браудером, а также «сообщения о подозрении в отмывании денег», указывается в пресс-релизе.

Сергей Магнитский был арестован в России в 2008 году по обвинению в создании схем уклонения от уплаты налогов для основателя фонда американо-британского бизнесмена Уильяма Браудера. В 2009 году Магнитский умер в тюрьме от сердечной недостаточности. Браудер после смерти юриста заявил, что тот якобы вскрыл факты коррупции в российской элите, а его смерть является заказным политическим убийством.

Впоследствии Браудер стал инициатором создания закона Магнитского, принятого конгрессом США в декабре 2012 года, предусматривающего применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц и сотрудников силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского. Схожие законы были приняты властями Великобритании, Канады, а также стран Прибалтики.