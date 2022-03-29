Пентагон: перебрасывемые в ФРГ самолёты РЭБ не будут применять против России

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Самолёты радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые США перебрасывают в Германию, не будут использованы против России, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Их развертывают не для того, чтобы использовать против российских сил на Украине», — приводит РИА Новости слова Кирби.

По его словам, развёртывание осуществляется в рамках усилий по наращиванию возможностей сдерживания.

Он уточнил, что переброска шести самолётов EA-18G Growler ВМС США не является реакцией на какую-либо «угрозу или инцидент».

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что сделанное им в ходе выступления перед военными Соединённых Штатов в Польше заявление об Украине не подразумевало возможности отправки войск США на украинскую территорию.

До этого Байден в ходе выступления перед американскими десантниками на военной базе в польском Жешуве заявил, что военные США «своими глазами» увидят ситуацию на Украине.

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