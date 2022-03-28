Представитель Пентагона Кирби: США перебросят в Германию шесть самолётов EA-18G Growler

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США перебрасывают в Германию шесть самолётов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler для укрепления коллективных сил НАТО. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Представитель Пентагона Кирби: США перебросят в Германию шесть самолётов EA-18G Growler
  • AP

«В координации с немецким правительством шесть самолётов EA-18G Growler Военно-морских сил США... должны сегодня прибыть на авиабазу Шпангдалем», — цитирует РИА Новости Кирби.

По его словам, в Германию также направляются около 240 американских военнослужащих — лётчиков и представителей технического состава.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилил своё присутствие на востоке: 130 самолётов и более 200 кораблей от Крайнего Севера до Средиземного моря находятся в высокой степени готовности.

Позднее сообщалось, что лидеры НАТО договорились о ещё большем усилении восточного крыла альянса.

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