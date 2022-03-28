Вице-президент «Евразия-Центра» рассказал о влиянии антироссийских санкций на Европу
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Он считает, что нагрузка на европейскую экономику приведёт к серьёзным последствиям, а также может сказаться на ситуации в США.
«Эти санкции были нацелены не на Россию. Мне кажется, они скорее направлены на Европу», — заявил Расмуссен.
По его мнению, «потенциально Европу может ждать введение продуктовых карточек».
Также он считает, что Запад «почти выдохся в плане санкций».
«Они вводили их совершенно бесконтрольно, перешли все границы, и возможных вариантов осталось не так уж много. Они намеревались ввести больше санкций в энергетической сфере, чего Европе делать не хотелось», — сказал эксперт.
По его мнению, Европа не заинтересована в новых санкциях. Он отметил, что «некоторые страны обеспокоены».
Ранее в российском МИД заявили, что ЕС санкциями против России подрывает экономику стран союза, обрекает европейцев на жизнь с запредельными ценами на топливо и электричество.