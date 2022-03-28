Вице-президент «Евразия-Центра» рассказал о влиянии антироссийских санкций на Европу

Короткая ссылка
Исполнительный вице-президент «Евразия-Центра» Эрл Расмуссен в беседе с RT заявил, что введённые против России санкции сильно бьют по Европе, так как там растут цены на энергоносители и продукты питания.
Вице-президент «Евразия-Центра» рассказал о влиянии антироссийских санкций на Европу
  • Gettyimages.ru
  • © butenkow

Он считает, что нагрузка на европейскую экономику приведёт к серьёзным последствиям, а также может сказаться на ситуации в США.

«Эти санкции были нацелены не на Россию. Мне кажется, они скорее направлены на Европу», — заявил Расмуссен.

По его мнению, «потенциально Европу может ждать введение продуктовых карточек».

Также он считает, что Запад «почти выдохся в плане санкций».

«Они вводили их совершенно бесконтрольно, перешли все границы, и возможных вариантов осталось не так уж много. Они намеревались ввести больше санкций в энергетической сфере, чего Европе делать не хотелось», — сказал эксперт.

По его мнению, Европа не заинтересована в новых санкциях. Он отметил, что «некоторые страны обеспокоены».

Ранее в российском МИД заявили, что ЕС санкциями против России подрывает экономику стран союза, обрекает европейцев на жизнь с запредельными ценами на топливо и электричество.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить