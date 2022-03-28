Вице-президент «Евразия-Центра» рассказал о влиянии антироссийских санкций на Европу

Исполнительный вице-президент «Евразия-Центра» Эрл Расмуссен в беседе с RT заявил, что введённые против России санкции сильно бьют по Европе, так как там растут цены на энергоносители и продукты питания.

Он считает, что нагрузка на европейскую экономику приведёт к серьёзным последствиям, а также может сказаться на ситуации в США.

«Эти санкции были нацелены не на Россию. Мне кажется, они скорее направлены на Европу», — заявил Расмуссен.

По его мнению, «потенциально Европу может ждать введение продуктовых карточек».

Также он считает, что Запад «почти выдохся в плане санкций».

«Они вводили их совершенно бесконтрольно, перешли все границы, и возможных вариантов осталось не так уж много. Они намеревались ввести больше санкций в энергетической сфере, чего Европе делать не хотелось», — сказал эксперт.

По его мнению, Европа не заинтересована в новых санкциях. Он отметил, что «некоторые страны обеспокоены».

Ранее в российском МИД заявили, что ЕС санкциями против России подрывает экономику стран союза, обрекает европейцев на жизнь с запредельными ценами на топливо и электричество.