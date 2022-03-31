Конгрессу предложили работать над сохранением роли США в вопросах управления интернетом
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«Конгресс может рассмотреть вопрос о необходимости переоценки отношений США с ICANN и путей сохранения ведущей роли США в организации», — говорится в документе Исследовательской службы.
Вместе с тем аналитики считают, что конгресс может быть заинтересован в изучении вопроса относительно «ведущей роли США» в Международном союзе электросвязи (МСЭ).
В сентябре 2022 года состоятся выборы в МСЭ, где представители России и США поборются за кресло генерального секретаря организации. Против российского кандидата Рашида Исмаилова баллотируется американский оппонент Дорин Богдан-Мартин.
«Исход выборов может повлиять на масштаб и направление политики и деятельности МСЭ в области управления интернетом в течение четырёхлетнего срока полномочий победителя», — подчёркивается в документе.
Также отмечается, что ранее Украина обратилась к ICANN с просьбой наложить санкции на доступ России к интернету. ICANN отклонила запрос Украины, объяснив, что не имеет «ни полномочий, ни возможности налагать санкции, поскольку организация «не контролирует доступ к интернету или контент».
Ранее в России предложили заключить соглашение о международном управлении интернетом и равноправном участии государств в этом процессе.