В России предлагают заключить соглашение о международном управлении интернетом

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Россия предлагает заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

«Россия выступает за интернационализацию управления сетью интернет и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления сетью интернет», — цитирует РИА Новости Сыромолотова.

По его словам, данное соглашение будет эффективным только если его примут все страны.

Он отметил, что эта проблематика обсуждается в рамках Международного союза электросвязи (МСЭ).

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» заявил о негативном влиянии некоторых западных институтов на молодёжь в России с помощью цифровых технологий и интернет-сервисов.

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