Бастрыкин заявил о негативном влиянии некоторых западных институтов на молодёжь в России

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» заявил о негативном влиянии некоторых западных институтов на молодёжь в России с помощью цифровых технологий и интернет-сервисов.
Бастрыкин заявил о негативном влиянии некоторых западных институтов на молодёжь в России
  • © Пресс-служба Следственного комитета РФ

«Я разделяю позицию о том, что подобный «продукт» — это часть гибридной войны, которую ведут против России некоторые западные институты», — сказал Бастрыкин.

Глава СК утверждает, что на Западе, «сделав ставку на удар по молодёжи, прекрасно понимают, как можно дестабилизировать ситуацию» в России.

По его словам, эти западные институты с помощью цифровых технологий, СМИ, популярных интернет-сервисов, «с одной стороны ведут дискредитацию России на международной арене, с другой — бьют по ней изнутри».

Он считает, что российской стороне необходимо «действовать оперативно и системно, чтобы дать ответ этим вызовам».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что буллинг является манерой поведения, которая очень часто навязывается в соцсетях.

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