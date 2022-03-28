Посол: ответ России на высылку 45 дипломатов из Польши может быть асимметричным

Москва ответит соразмерно, а возможно, и асимметрично на выдворение из Польши 45 российских дипломатов, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев.

«Не имея, видимо, других возможностей противодействовать эффективной работе наших сотрудников, польские власти приняли решение просто об их массовой высылке, несмотря на то что прекрасно понимают, что с российской стороны последуют адекватные соразмерные, а возможно, и асимметричные меры», — приводит слова посла, сказанные журналистам, РИА Новости.

28 марта стало известно, что 45 российских дипломатов покинули Польшу по требованию властей страны.

Российское внешнеполитическое ведомство пообещало дать соответствующий ответ на действия Польши. В российском МИД подчеркнули, что ответ России на высылку дипломатов будет чувствительным для польской стороны.