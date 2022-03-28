Берлин решил не поддерживать энергетический бойкот России «в нынешних условиях»

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В текущей ситуации Берлин предпочитает не поддерживать энергетический бойкот России, потому что это навредит экономике Германии, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Берлин решил не поддерживать энергетический бойкот России «в нынешних условиях»
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«Немецкая позиция заключается в том, что в нынешних условиях энергетический бойкот не поддерживается. Считаю, что причины этого вчера перечислил федеральный канцлер. Речь идёт прежде всего об обеспечении Германии, об обеспечении теплом больниц, домов престарелых, а также многих квартир», — сказал он на брифинге.

В Берлине не считают, что немецкая экономика выиграла бы от подобного бойкота, «было бы значительное экономическое воздействие с существенной потерей рабочих мест», приводит его слова РИА Новости.

В Кремле, комментируя планы Германии отказаться от нефти из России, напомнили, что «есть рынок Юго-Восточной Азии на Востоке», а выпадающие заявки на нефть будут компенсироваться заявками с восточного направления.

Геополитический аналитик Райнер Ротфусс в беседе с RT выразил мнение, что в ближайшие недели в Германии можно ожидать дефицита дизельного топлива.

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