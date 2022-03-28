Берлин решил не поддерживать энергетический бойкот России «в нынешних условиях»

В текущей ситуации Берлин предпочитает не поддерживать энергетический бойкот России, потому что это навредит экономике Германии, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Немецкая позиция заключается в том, что в нынешних условиях энергетический бойкот не поддерживается. Считаю, что причины этого вчера перечислил федеральный канцлер. Речь идёт прежде всего об обеспечении Германии, об обеспечении теплом больниц, домов престарелых, а также многих квартир», — сказал он на брифинге.

В Берлине не считают, что немецкая экономика выиграла бы от подобного бойкота, «было бы значительное экономическое воздействие с существенной потерей рабочих мест», приводит его слова РИА Новости.

В Кремле, комментируя планы Германии отказаться от нефти из России, напомнили, что «есть рынок Юго-Восточной Азии на Востоке», а выпадающие заявки на нефть будут компенсироваться заявками с восточного направления.

Геополитический аналитик Райнер Ротфусс в беседе с RT выразил мнение, что в ближайшие недели в Германии можно ожидать дефицита дизельного топлива.