ЕК рекомендовала рассмотреть возможность отмены гражданства ЕС для россиян и белорусов

В Еврокомиссии рекомендовали странам — членам ЕС рассмотреть возможность аннулирования гражданства ЕС, полученного россиянами и белорусами.

В официальном релизе ЕК отмечается, что некоторые подпавшие под санкции граждане России и Белоруссии, которые поддерживают спецоперацию на Украине, могут иметь гражданство ЕС или «привилегированный доступ» на территорию Евросоюза.

«Чтобы устранить эти непосредственные риски, комиссия рекомендует странам-членам оценить, следует ли отозвать гражданство, предоставленное по схеме «золотого паспорта» гражданам России или Белоруссии, включённым в санкционный список ЕС», — говорится в заявлении.

В Еврокомиссии также рекомендовали странам — членам ЕС отменить существующие схемы получения «золотых паспортов».

С 28 февраля в ЕС приняли решение приостановить действие ряда положений об упрощении визового режима с Россией.

Кроме того, США и союзники ограничат россиянам доступ к системе «золотых паспортов», которая позволяла состоятельным людям становиться гражданами других стран.