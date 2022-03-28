В ЕК рекомендовали странам — членам ЕС отменить схемы получения «золотых паспортов»

В Еврокомиссии рекомендовали странам — членам ЕС отменить существующие схемы получения «золотых паспортов».

«Европейские ценности не продаются. Мы считаем, что продажа гражданства через «золотые паспорта» является незаконной... и несёт серьёзные риски для нашей безопасности. Это открывает двери для коррупции, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов», — заявил еврокомиссар по вопросам юстиции и защиты прав потребителей Дидье Рейндерс.

Он призвал страны — члены ЕС прекратить выдачу гражданства по программе «золотых паспортов».

В Евросоюзе ранее приняли решение с 28 февраля приостановить действие ряда положений об упрощении визового режима с Россией.

Кроме того, США и их союзники ограничат россиянам доступ к системе «золотых паспортов», которая позволяла состоятельным людям становиться гражданами других стран.