В ЕК рекомендовали странам — членам ЕС отменить схемы получения «золотых паспортов»

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В Еврокомиссии рекомендовали странам — членам ЕС отменить существующие схемы получения «золотых паспортов».
В ЕК рекомендовали странам — членам ЕС отменить схемы получения «золотых паспортов»
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  • © PHA-RAON

«Европейские ценности не продаются. Мы считаем, что продажа гражданства через «золотые паспорта» является незаконной... и несёт серьёзные риски для нашей безопасности. Это открывает двери для коррупции, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов», — заявил еврокомиссар по вопросам юстиции и защиты прав потребителей Дидье Рейндерс.

Он призвал страны — члены ЕС прекратить выдачу гражданства по программе «золотых паспортов».

В Евросоюзе ранее приняли решение с 28 февраля  приостановить действие ряда положений об упрощении визового режима с Россией.

Кроме того, США и их союзники ограничат россиянам доступ к системе «золотых паспортов», которая позволяла состоятельным людям становиться гражданами других стран.

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