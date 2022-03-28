Япония выразила России протест из-за учений на Курильских островах

В Японии выразили России протест на фоне учений на Курилах, заявил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно.

«Мы заявили протест, так как укрепление военного присутствия России на четырёх северных островах, включая и настоящие учения, не совпадает с позицией нашей страны и является неприемлемым», — цитирует его РИА Новости.

Политик подчеркнул, что оборона страны не направлена против какой-то отдельной страны или региона.

«Но... мы не можем исключать различные варианты выбора при дальнейшем формировании стратегии государственной безопасности», — добавил Мацуно.

Ранее член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки сообщил об опасности столкновения с Россией на фоне отмены переговоров по Курилам.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.