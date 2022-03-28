Япония выразила России протест из-за учений на Курильских островах
- AFP
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«Мы заявили протест, так как укрепление военного присутствия России на четырёх северных островах, включая и настоящие учения, не совпадает с позицией нашей страны и является неприемлемым», — цитирует его РИА Новости.
Политик подчеркнул, что оборона страны не направлена против какой-то отдельной страны или региона.
«Но... мы не можем исключать различные варианты выбора при дальнейшем формировании стратегии государственной безопасности», — добавил Мацуно.
Ранее член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки сообщил об опасности столкновения с Россией на фоне отмены переговоров по Курилам.
Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.