В Японии заявили об опасности столкновения с Россией на фоне отмены переговоров по Курилам

Короткая ссылка
Отказ от мирного договора и переговоров с Россией по вопросу Курильских островов может привести к столкновению двух стран из-за усиления влияния Вашингтона на Токио, заявил член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

«Если не будет переговоров по мирному договору с Россией и по вопросу о «северных территориях», Япония может ещё больше попасть под влияние Америки и в конце концов столкнуться с Россией», — сказал он в интервью Shukan Gendai.

Вместе с этим Судзуки отметил, что в интересах Японии было бы поддержание политики, которая позволила бы отстаивать свою позицию перед США и Россией в равной степени.

Ранее правительство Японии ввело персональные санкции против 17 физических лиц из России.

21 марта в российском МИД сообщили, что Москва отказывается вести с Токио переговоры по заключению мирного договора. 

25 марта стало известно, что власти Японии вводят новые санкционные меры в отношении 25 частных лиц и 81 компании из России, а также запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить