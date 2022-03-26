В Японии заявили об опасности столкновения с Россией на фоне отмены переговоров по Курилам

Отказ от мирного договора и переговоров с Россией по вопросу Курильских островов может привести к столкновению двух стран из-за усиления влияния Вашингтона на Токио, заявил член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

«Если не будет переговоров по мирному договору с Россией и по вопросу о «северных территориях», Япония может ещё больше попасть под влияние Америки и в конце концов столкнуться с Россией», — сказал он в интервью Shukan Gendai.

Вместе с этим Судзуки отметил, что в интересах Японии было бы поддержание политики, которая позволила бы отстаивать свою позицию перед США и Россией в равной степени.

Ранее правительство Японии ввело персональные санкции против 17 физических лиц из России.

21 марта в российском МИД сообщили, что Москва отказывается вести с Токио переговоры по заключению мирного договора.

25 марта стало известно, что власти Японии вводят новые санкционные меры в отношении 25 частных лиц и 81 компании из России, а также запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.